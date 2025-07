Alexander Zverev minaccia Jannik Sinner: "Voglio rovinarti la festa"

La finale (senza storie) contro Jannik Sinner, persa agli Australian Open, sembrava il preludio a una stagione comunque positiva per Alexander Zverev, che in realtà si è rivelata deludente ed è culminata con la retrocessione dal secondo al terzo posto nel ranking per mano di Carlos Alcaraz, finalista in quel di Wimbledon. Il tedesco è dietro Jannik Sinner e lo spagnolo, che rappresentano sempre di più futuro del tennis, mentre il tedesco continua a vivere una fase complessa della sua vita. L’uscita al primo turno proprio a Londra — contro il francese Arthur Rinderknech, ha confermato le difficoltà, come ammesso da Sasha in conferenza stampa.

Il delicato momento personale in campo inevitabilmente si riflette anche sul rendimento. E per voltare pagina ha deciso di intraprendere un percorso diverso: si affiderà a Toni Nadal come nuovo coach, mentre Rafa Nadal avrà un ruolo di mentore. Un cambio di direzione importante, motivato anche dall’aver osservato da spettatore i suoi due principali rivali giocarsi il trofeo più prestigioso. Intervistato da tennis365.com, Zverev ha lanciato un messaggio chiaro a Sinner e Alcaraz: “Vorrei rovinare loro la festa — ha detto mentre era presente a un evento Adidas a Londra — Non è stato il mio anno migliore, ma credo di poter tornare a lottare per obiettivi importanti”.