Milan, Leao-Chukwueze ridotti così a fine allenamento

L’intensità di questi giorni è stata raccontata dall’attaccante portoghese sui social. In una story Instagram, l’attaccante compare seduto negli spogliatoi accanto a Samu Chukwueze : entrambi esausti dopo l’ennesima doppia seduta, con un sorriso appena accennato e lo sguardo perso. Il nigeriano emette solo qualche verso di fatica, a conferma di quanto i carichi di lavoro siano stati spinti al massimo. Allegri ha imposto un programma fisico severo, consapevole che il rendimento stagionale passa dalla condizione atletica . Il ritiro è iniziato da oltre una settimana e il ritmo non accenna a calare: anche martedì il gruppo ha sostenuto due sessioni ravvicinate, puntando su forza e resistenza.

Sudore (tanto) e la voglia di rilanciare una stagione, quella scorsa, da incubo. ll Milan è immerso in piena preparazione estiva sotto la guida di Massimiliano Allegri , tornato in rossonero con la missione di riportare il club ai vertici. Le sedute al centro sportivo sono durissime: corsa, lavoro atletico e una cura particolare per gli automatismi tattici. Il tecnico toscano ha scelto di ripartire da due pilastri, Mike Maignan e Rafa Leao , e proprio sul portoghese sta calibrando molte delle dinamiche offensive della squadra, chiedendogli impegno totale sin dal primo allenamento.

Nonostante il rigore, il clima resta sereno. In serata, sempre martedì, la squadra ha festeggiato il 26° compleanno di Tommaso Pobega con torta e brindisi, dopo il suo ritorno dal Bologna. Una piccola concessione all’interno del regime alimentare rigoroso, introdotto dal tecnico. Un momento di leggerezza che testimonia la compattezza del gruppo. Sabato intanto è prevista la prima amichevole, probabilmente contro il Milan Futuro a porte chiuse, un test utile per valutare la condizione generale. Poi la squadra volerà verso Singapore per la tournée estiva, che proseguirà tra Australia e Hong Kong. Il rientro in Italia è fissato per il primo agosto, con sfide di prestigio contro Arsenal e Liverpool, prima dei 32esimi di Coppa Italia contro il Bari (il 17 agosto). Allegri vuole un Milan pronto e affamato, capace di correre e sorprendere fin dalle prime uscite ufficiali.