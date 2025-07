Jannik Sinner, il tormento: "Sempre un bersaglio sulla schiena"

Essere costantemente, e per ovvie ragioni, indicato come il favorito in ogni competizione comporta un peso non indifferente, un fardello che solo i grandi campioni riescono a gestire. Jannik Sinner, ormai stabile in cima al ranking mondiale da oltre dodici mesi, sembra aver preso confidenza con questo ruolo. Malgrado la giovane età, il ragazzo di San Candido - la circostanza è arcinota - mostra una maturità fuori dal comune, affrontando le aspettative con la tranquillità di chi sa esattamente dove vuole arrivare.

Reduce dalla prestigiosa, storica, leggendaria vittoria a Wimbledon, Jannik ha raccontato in un’intervista esclusiva a Cnbc come vive questa continua pressione: "A me la pressione piace. Se non senti pressione, vuol dire che non ti importa. Mi sento privilegiato a essere in questa posizione. Certo, hai sempre un bersaglio sulla schiena e tutti ti studiano, ma proprio per questo continuo ad allenarmi duramente. Devo sempre migliorare e per questo ho bisogno del mio team", ha spiegato il fuoriclasse azzurro, il quale ha ormai messo in bacheca quattro titoli dello Slam.

A rendere ancora più emozionante il trionfo londinese è stata la presenza dei suoi affetti più cari. Per Sinner, condividere questo traguardo con la sua famiglia - mamma, papà e fratello - ha avuto un valore speciale: "Vincere Wimbledon mi ha trasmesso una sensazione incredibile. Avere la mia famiglia e tutto il mio team con me e vincere questo trofeo con loro è bellissimo", ha rimarcato il ragazzo di San Candido.