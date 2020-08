Giuseppe Conte, aria di lockdown. Occhio a questa foto: "Non abbandonate i cani, vi serviranno in autunno"

18 agosto 2020 a

Tira una brutta aria, un'aria di lockdown. Il premier Giuseppe Conte e i suoi ministri, in via ufficiale e ufficiosa continuano a negare di avere intenzione di chiudere il Paese una seconda volta: significherebbe, di fatto, far ripiombare l'Italia in una crisi economica insuperabile.

Ma dopo le promesse mai mantenute e il rischio di vederne altre (la scuola riaperta il 14 settembre, ad esempio), molti non si fidano più di quanto annunciato da Palazzo Chigi e preferiscono vivere alla giornata questa emergenza coronavirus perenne. E così, in Rete, capita anche di trovare foto (in gergo social, "meme") come questa: accanto all'appello estivo per eccellenza ("Non abbandonate i cani"), a Conte viene messa in bocca una frase ben più minacciosa ("che ad ottobre vi possono servire per uscire di casa"). E la memoria corre alla scorsa primavera: un brivido lungo la schiena.

