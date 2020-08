Luigi Di Maio sacrifica il suo amico: a Pomigliano d'Arco il M5s va col Pd e cambia candidato in corsa

19 agosto 2020 a

Il leader occulto del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio è talmente convinto dell'accordo elettorale con il Pd da far fuori un suo uomo per inaugurare la collaborazione con i dem. A Pomigliano d'Arco, città natale de ministro degli Esteri, si ritira all'ultimo momento Dario De Falco, amico di Di Maio, candidato sindaco sconfitto nel 2015 e riproposto anche quest'anno. Al suo posto, spazio a Gianluca Del Mastro, che guiderà una "coalizione-laboratorio" che comprende una decina di liste tra cui quelle di Pd e 5 Stelle. Non è stata una trattativa semplice, perché come sottolinea anche il Corriere della Sera i dem chiedevano ai grillini di "sbloccare" anche i nomi per altri Comuni al voto nel Napoletano, come Caivano, Marigliano e Giugliano. Se patto dev'essere, avrà pensato Di Maio, meglio iniziare tra le mura amiche.

