Giorgia Meloni contro Giuseppe Conte: "Cosa diceva sui migranti 20 giorni fa. Intollerabile"

23 agosto 2020 a

“Non possiamo tollerare che si entri in Italia in modo irregolare”. Sono passati venti giorni dal 3 agosto, quando Giuseppe Conte manifestò davanti ai microfoni la sua contrarietà per l’emergenza rappresentata dall’immigrazione clandestina, che non ha fatto altro che alimentare le tensioni sociali e influire negativamente anche sul versante sanitario. Il premier aveva speso parole che facevano sperare in un’azione di governo determinata, e invece nulla è accaduto e la situazione ora sta precipitando: “La comunità nazionale intera ha fatto tantissimi sacrifici - aveva dichiarato Conte - e i risultati non possono essere vanificati addirittura da migranti che tentano di sfuggire alla sorveglianza sanitaria, non ce lo possiamo permettere”. Le balle del premier non sono sfuggite a Giorgia Meloni, che parla di “sbarchi senza sosta, immigrati clandestini spesso positivi al Covid che sfuggono ai controlli e le nostre forze dell’ordine affrontano situazioni insostenibili. Caro Conte - è l’affondo della leader di Fdi - di intollerabile c’è solo la folle gestione dei flussi migratori fatta dal vostro governo”.

