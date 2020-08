Matteo Salvini contestato in spiaggia, lui sbotta: "I clandestini? Portateli a casa tu, basta mantenere sfig*** e spacciatori"

22 agosto 2020 a

a

a

Matteo Salvini ha incontrato centinaia di persone, accorse in spiaggia a Falconara Marittima (Marche) per sentirlo parlare. Scroscianti gli applausi quando il segretario della Lega parla del problema dell’immigrazione clandestina che sta avendo dei risvolti importanti anche sull’emergenza coronavirus. Non manca ovviamente un contestatore, al quale Salvini risponde a tono: “Se vuoi tre clandestini ospitali a casa tua e mantienili tu. Di mantenere sfigati e spacciatori ne abbiamo abbastanza, io preferisco aiutare gli italiani e gli anziani in difficoltà”.

L’ex ministro ormai ha fatto l’abitudine a chi lo contesta, che per la verità è sempre in netta minoranza: “In ogni posto ci sono quattro o cinque persone che insultano. La differenza è che io sono convinto che voi, che siete centinaia, non sareste lì a insultare e a rompere le palle a un politico che non vi interessa, ma sareste a fare il bagno o altro. Noi rispondiamo agli insulti con il sorriso e l’impegno. Basta con le ideologie, prima una signora mi ha detto che non vuole fascisti in spiaggia, ma io non credo che queste centinaia di persone che oggi sono qui siano fasciste. Siamo semplicemente italiani orgogliosi di essere tali”.

"Guardacaso, nessuno la processa". Sicilia campo profughi d'Europa, Salvini bombarda Lamorgese

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.