Danilo Toninelli e il referendum: "Perché io voto No". Sconcerto M5s, gira questo video

Tirano in ballo anche Danilo Toninelli. L'ex ministro dei Trasporti voterà "No" al referendum per il taglio dei parlamentari? Così sembra, a giudicare dal post su Facebook di Elisa Siragusa, deputata del Movimento 5 Stelle. "Noi votiamo NO per difendere la sovranità popolare dei cittadini, perché li dimezzano per che cosa? Per 90 centesimi? I veri risparmi per un dimezzamento della democrazia sono una tazza di caffè. E io penso che offenda gli italiani", spiega Toninelli. Parole durissime e clamorose. Siamo al 17 agosto, esattamente una settimana dopo Luigi Di Maio schiera il Movimento per il "Sì", come ovvio visto che il taglio dei parlamentari è un cavallo di battaglia grillino fin dai tempi del governo con la Lega. E dunque?



La spiegazione è semplice: la Siragusa ha pubblicato un video di Toninelli risalente al 2016, prima del referendum costituzionale voluto da Matteo Renzi che prevedeva a sua volta una riduzione dei parlamentari. "Le ragioni del NO, spiegate da Toninelli", scrive su Facebook la Siragusa attirandosi per questo le proteste e gli insulti di molti attivisti grillini. Furbata ai limiti della truffa intellettuale, visto che sovrappone due referendum in cui i grillini hanno posizioni opposte ("No" nel 2016, "Sì" nel 2020). Ma fino a un certo punto, perché le ragioni di allora potrebbero essere valide anche oggi. Coerenza, questa sconosciuta in casa 5 Stelle.

