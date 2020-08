Giorgio Trizzino contro Casaleggio: "Diverso dal padre, lui aveva grande capacità politica"

24 agosto 2020 a

a

a

Giorgio Trizzino è un deputato M5S e avrebbe voluto per le Regionali un accordo con il Pd: "Un grave errore quello M5S di non avere strutturato alle prossime regionali nelle Marche un accordo con il centrosinistra. In questo modo si consegna la guida della Regione allo schieramento sovranista di estrema destra. Era quello che si voleva? Io non sono d'accordo". Critico anche con Casaleggio jr e la piattaforma Rousseau. "C'è insofferenza. Serve un momento assembleare, dobbiamo guardarci negli occhi. Bisogna capire se il Movimento si strutturerà come partito. Serve passare da movimento a partito. Creare una sede a Roma e altre sul territorio. Occuparci delle periferie".

"Accordi stabili per fermare Salvini". Caporetto M5s, Trizzino si tradisce: Grillo-Renzi, svelato il patto kamikaze

Con una totale indipendenza da Casaleggio. "Davide è molto diverso da suo padre, che era un visionario ma aveva anche una grande capacità politica. Forse si sarebbe mosso diversamente. Davide è un tecnico, un introverso". Infine annuncia di non pagare più i 300 euro mensili a Rousseau: "A dir la verità, ho pagato fino a inizio anno poi ho smesso. Mi sono interrogato sul senso di questi versamenti. Vorrei essere sicuro che ce l'abbia ancora", conclude.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.