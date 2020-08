Regionali, schiaffo di Matteo Renzi a Luigi Di Mai: a Pomigliano d'Arco Italia Viva sostiene la candidata di Forza Italia Elvira Romano

25 agosto 2020 a

Schiaffo dei renziani a Luigi Di Maio proprio nella sua cittadina, Pomigliano D'Arco, Italia Viva ha deciso di sostenere la candidata di Forza Italia, Elvira Romano.



"Noi naturalmente non possiamo che essere alternativi a questo scenario" afferma il presidente di Italia Viva Ettore Rosato, motivando così, scrive Il Fatto, alla candidata azzurra. Rosato parla di "sfida politica" per giustificare un accordo tra renziani e berlusconiani che a sua volta evoca il patto del Nazareno.

"A Pomigliano Italia Viva - scrive - sosterrà Elvira Romano con altre liste civiche, sfidando il candidato Pd-M5S Del Mastro. Da parte nostra è una sfida prima di tutto amministrativa, visto che Elvira Romano rappresenta un'amministrazione che ha lavorato bene, ma è diventata anche una sfida politica considerato che Pd e M5S hanno scelto questo comune, come laboratorio per i loro esperimenti di convivenza stabile. Noi naturalmente non possiamo che essere alternativi a questo scenario".

