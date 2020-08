Migranti, Musumeci a Omnibus sfida la Lamorgese: "Perché il Viminale non impugna la mia ordinanza di sgombero?"

26 agosto 2020 a

La sfida di Nello Musumeci al Viminale continua. "Come si fa a non intervenire, ad ammassare migranti come bestiame?", tuona il governatore della Sicilia in diretta ad Omnibus, su La7. Il capogruppo di Italia Viva al Senato Davide Faraone ha annunciato un esposto contro Musumeci e Matteo Salvini per procurato allarme, abuso d'ufficio e diffamazione, mentre il governo aveva annunciato l'intenzione di impugnare l'ordinanza del governatore che entro lunedì alle 24 imponeva l'obbligo di sgomberare i migranti dagli hotspot e dai centri d'accoglienza siciliani e portarli nel resto d'Italia.

"Il ministero dell'Interno vorrebbe impugnare la mia ordinanza? Perché non lo ha fatto entro le 48 ore, come era giusto fare? - chiede Musumeci a Omnibus -. Perché sta perdendo tanto tempo? Lo faccia. Hanno sentito il parere dell'Avvocatura dello Stato? Anche noi abbiamo sentito diversi costituzionalisti. Loro faranno sentire loro trombe, noi suoneremo le nostre campane". "Essendo io un organo dello Stato chiedo a un altro organo dello Stato, le Prefetture, perché non abbiano dato seguito alla mia ordinanza, come fatto invece nei mesi precedenti - chiede ancora il governatore -. Io ho fatto decine di ordinanze tutte rispettate dalle Prefetture. Senza risposte saremmo di fronte a una grave omissione da parte delle Prefetture e del ministero dell'Interno". "Se da Roma ci si chiude a riccio, si risponde con i silenzi o con frasi di occasione, con superficialità e qualche volta persino con arroganza, è chiaro che si ricorre a un altro potere dello Stato, la magistratura, cosa che avrei sempre voluto evitare, anche in questa occasione. Sto esercitando il mio legittimo diritto".

