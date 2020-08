Matteo Salvini sbeffeggia Zingaretti e Giani: "Da quanti dem sono stati accolti, con loro il distanziamento c'è per forza"

28 agosto 2020 a

a

a

Matteo Salvini sfregia ancora il Partito democratico. Il leader della Lega sembra ormai convinto di una vittoria del centrodestra in Toscana. Il motivo? Presto detto: "Ieri sera ad Orbetello abbiamo dovuto contingentare gli ingressi in piazza, abbiamo fatto entrare 500 persone e il resto sono rimaste fuori. Quando ci sono andati Eugenio Giani e Nicola Zingaretti erano in 15, c’era un distanziamento sociale enorme, anzi il distanziamento sociale lo fanno loro".

La folla che ha accolto l'ex ministro durante il tour elettorale si è riproposta anche a Sapri, tanto che il diretto interessato ha ammesso: "Grazie, mi sono davvero commosso" e i videno non possono fare a meno che confermare la numerosa partecipazione.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.