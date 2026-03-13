Giorgia Meloni telefona ad Angelo Bonelli, ecco cosa si sono detti

Come con Elly Schlein, Giorgia Meloni ha telefonato a tutti i leader dell'opposizione per aggiornarli sugli ultimi sviluppi su quanto sta accadendo in Medio Oriente. Tra questi c'era anche Angelo Bonelli che ha svelato il contenuto della conversazione a Un Giorno da Pecora, il programma radiofonico condotto da Giorgio Lauro e Nancy Brilli. "Stavo facendo la spesa a papà. Stavo comprando alcune cose. Stavo comprando del pesce per papà. Il merluzzo".

"E il Presidente cosa ha detto?", gli ha domandato Giorgio Lauro. "Ciao Angelo", ha risposto Bonelli. Subito dopo il co-portavoce dei Verdi ha raccontato il contenuto di quella telefonata: "Lei non condivide e non condanna. Trump per lei è un punto di riferimento. Per noi ha un problema per il pianeta insieme a Putin e Netanyahu e quindi passerelle davanti alle televisioni per venire a Palazzo Chigi non gliele facciamo".