Libero logo
Iran
Famiglia nel Bosco
Referendum Giustizia
Hub Energia

Giorgia Meloni telefona ad Angelo Bonelli, ecco cosa si sono detti

di
Libero logo
venerdì 13 marzo 2026
Giorgia Meloni telefona ad Angelo Bonelli, ecco cosa si sono detti

1' di lettura

Come con Elly Schlein, Giorgia Meloni ha telefonato a tutti i leader dell'opposizione per aggiornarli sugli ultimi sviluppi su quanto sta accadendo in Medio Oriente. Tra questi c'era anche Angelo Bonelli che ha svelato il contenuto della conversazione a Un Giorno da Pecora, il programma radiofonico condotto da Giorgio Lauro e Nancy Brilli. "Stavo facendo la spesa a papà. Stavo comprando alcune cose. Stavo comprando del pesce per papà. Il merluzzo".

"E il Presidente cosa ha detto?", gli ha domandato Giorgio Lauro. "Ciao Angelo", ha risposto Bonelli. Subito dopo il co-portavoce dei Verdi ha raccontato il contenuto di quella telefonata: "Lei non condivide e non condanna. Trump per lei è un punto di riferimento. Per noi ha un problema per il pianeta insieme a Putin e Netanyahu e quindi passerelle davanti alle televisioni per venire a Palazzo Chigi non gliele facciamo".

Giorgia Meloni, la telefonata con Elly Schlein: ecco cosa si sono dette

Nonostante quello che continua a propagandare la sinistra, Giorgia Meloni intende coinvolgere l'opposizione negli ag...

Nonostante l'opposizione su molti punti riguardo al Medio Oriente sia divisa, Angelo Bonelli ha spiegato ai radioascoltatori che in realtà "siamo estremamente uniti su questo punto. Passerelle per andare davanti alle telecamere per ribadire quello che ci siamo detti in Parlamento? No", 

tag
un giorno da pecora
angelo bonelli
giorgia meloni

Gravissimo Giorgia Meloni, minacce di morte sotto a un post di Giacomo Salvini: "Gravissimo"

In campagna elettorale vale tutto "Musumeci", ecco il titolo di La7 che fa infuriare FdI: gioco sporco

Il rapporto Istat sul lavoro Nuovo record di occupati, cambio di passo per il Sud

ti potrebbero interessare

Giorgia Meloni, minacce di morte sotto a un post di Giacomo Salvini: "Gravissimo"

Giorgia Meloni, minacce di morte sotto a un post di Giacomo Salvini: "Gravissimo"

Redazione
"Musumeci", ecco il titolo di La7 che fa infuriare FdI: gioco sporco

"Musumeci", ecco il titolo di La7 che fa infuriare FdI: gioco sporco

Supermedia, chi sale e chi scende prima del referendum

Supermedia, chi sale e chi scende prima del referendum

Redazione
Elly Schlein, sparata contro Meloni: "Uno stupratore è stato liberato dal governo"

Elly Schlein, sparata contro Meloni: "Uno stupratore è stato liberato dal governo"

Redazione