Jannik Sinner, il clamoroso gesto alla raccattapalle: l'ultimo prodigio del campione

Dopo il successo netto nei quarti contro Learner Tien , il numero uno azzurro ha confermato di attraversare un momento brillante non soltanto dal punto di vista tecnico, ma anche sotto il profilo umano. Al termine del match, durante una foto a bordo campo, una giovane raccattapalle gli ha chiesto se si ricordasse di lei . Sinner ha colto subito il riferimento: l'ha guardata, ha ripetuto con la mano il gesto di chi impugna un ombrello e le ha fatto capire senza esitazioni che sì, la memoria era rimasta intatta.

Jannik Sinner sembra essere tornato al top. Insomma, fa paura. Tra poche ore la semifinale a Indian Wells contro Alexander Zverev . E nell'attesa, un piccolo-grande gesto che la dice lunga sulla presenza di spirito del ragazzo di San Candido. Un piccolo-grande gesto che ha coinvolto una raccattapalle del torneo californiano.

Jannik Sinner è approdato in semifinale a Indian Wells e dopo aver superato senza particolari difficoltà L...

Un episodio che rimanda a una scena diventata virale nell'edizione 2024 del torneo, quando la semifinale contro Carlos Alcaraz fu interrotta dalla pioggia. In quel frangente la ragazza si trovava accanto a lui a bordo campo, impegnata a ripararlo con un ombrello. Fu allora che Sinner, con naturalezza, le tolse l'ombrello di mano per usarlo in modo da coprire entrambi, trasformando un momento potenzialmente imbarazzante in un siparietto spontaneo e gentile.

Per metterla a suo agio, il campione italiano iniziò anche a parlarle mentre l'attesa si allungava prima del rientro negli spogliatoi. I microfoni captarono anche le parole della giovane, emozionata ma felice di quella vicinanza speciale: "Ho fatto da raccattapalle già a diversi tennisti, ma ero davvero entusiasta all'idea di stare in campo con te". A distanza di tempo, quel ricordo è riaffiorato in pochi secondi. E il fatto che Sinner lo abbia riconosciuto al volo racconta molto della lucidità e della sensibilità con cui sta vivendo questo momento.