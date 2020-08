Lega, la candita di colore Cristine Mariam Scandroglio ricoperta di insulti: "Negazionista che avrebbe fatto la prostituta"

28 agosto 2020 a

Una vera e propria gogna mediatica quella che si è riversata su Cristine Mariam Scandroglio, la candidati alle Regionali in Campania della Lega. A denunciare quanto accaduto in queste ore è Nicola Molteni, segretario regionale del Carroccio nella terra governata da Vincenzo De Luca: "Vergognose e razziste le offese rivolte a Cristine Mariam, la macchina del fango sui social - ha aggiunto - non conosce sosta. Nel tritacarne mediatico ci finisce una nostra rappresentante: donna, professionista brillante, madre splendida e persona innamorata della città di Napoli e dei napoletani che sceglie la Lega per mettersi in gioco. Critiche non alle proposte, alle idee, alla azioni ma critiche dettate dal colore della pelle. Tutto questo è razzismo". E alla faccia dei buonisti verrebbe da dire.

Sotto alla candidatura di Cristine infatti si legge: "Negazionista del Cortile", "ne*ra buona, ben integrata e utile", "è una ragazza adottata che ha perso l’occasione di stare in silenzio e non diffamare" e "se fosse rimasta in Costa d'Avorio avrebbe finito per fare la prostituta come tante ragazze della metropoli". Insulti vergognosi che la sinistra si è ben vista dal commentare.

