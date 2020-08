Luigi Di Maio, Dagospia e "l'ultimo sondaggio riservato" sul M5s. Numeri terrificanti, ora si capisce tutto

28 agosto 2020 a

a

a

Sulla scrivania di Dagospia è arrivato l'ultimo sondaggio riservato sul Movimento 5 Stelle. E non sono buone notizie per Davide Casaleggio, Beppe Grillo, Luigi Di Maio e tutti quelli che contano tra i grillini. "I 5stelle - assicura il sito di gossip politico fondato e diretto da Roberto D'Agostino - non si muovono dal 16/17%. Ecco perché, col movimento in crisi di idee, spacchettato in varie correnti, con Di Maio che vuole impossessarsi della leadership, debbono stare al governo a tutti i costi allontanando il voto politico il più tardi possibile". In questo senso, l'election day del 20 e 21 settembre potrebbe riservare una doppia sorpresa, agrodolce: la probabilissima sconfitta su tutta la linea alle regionali verrebbe compensata solo con l'eventuale vittoria del "Sì" al referendum sul taglio dei parlamentari, cavallo di battaglia del Movimento sin dai tempi del governo con Matteo Salvini. Solo in quel caso, conclude il Dago-report, Di Maio e soci "potranno dire di essere ancora vivi".

"Fiducia in Salvini", tutto ribaltato: dove fa il pieno il capo della Lega, il sondaggio Diamanti dà la svolta

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.