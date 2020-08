Matteo Salvini contro la sinistra: "Controllano tg e insultano chi dà la pizza ai leghisti"

29 agosto 2020 a

Dovunque la Lega vada c'è qualche contestatore pronto a mettere i bastoni tra le ruote. "L’altra mattina - racconta Matteo Salvini svelando il vero volto della sinistra - ero in una spiaggia in provincia di Salerno dove c’era una marea di gente a parlare di turismo, lavoro e fatica e c’era una sola signora che urlava ’non vogliamo i fascisti in spiaggia!’. Io mi sono voltato e non vedevo nessun fascista". Ma gli sgradevoli episodi non finiscono qui: "Noi - continua il leader del Carroccio - siamo andati a visitare un caseificio in provincia di Siena e la sinistra li ha ricoperti di insulti perché hanno osato invitarci".

E ancora: "Abbiamo fatto visita a una gelateria a Orbetello e la sinistra li ha ricoperti di insulti perché dava il gelato ai leghisti. Oggi dovevamo essere a pranzo a Bagno a Rivoli e il ristoratore ha dovuto disdire perché la sinistra li ha ricoperti di insulti. A Firenze siamo andati a mangiare una pizza e sono stati ricoperti di insulti perché non possono dare da mangiare una pizza ai leghisti". Insomma, "gli unici che vogliono ritornare all’epoca del regime sono a sinistra, gli unici che puzzano di dittature e regime stanno là!". Sono loro - secondo Salvini - che "controllano tg, banche, giornali". E guai a pensarla diversamente.

