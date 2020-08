Sondaggio di Ilvo Diamanti, Giorgia Meloni in forte ascesa: "drenaggio di voti" nel centrodestra, Fratelli d'Italia raddoppia

29 agosto 2020 a

Giorgia Meloni scala le vette dei sondaggi, anche di quello realizzato da Ilvo Diamanti. Fratelli d'Italia allarga la propria base pescando soprattutto dai consensi persi dal Carroccio. Secondo le rilevazioni di Demos per Repubblica la Lega è sempre primo partito con un 24,5 per cento, ma ha alle sue spalle il partito della Meloni. FdI ha infatti superato il 15 per cento, il doppio rispetto a un anno fa. Ma non è detto che non possa proseguire l'ascesa.

Non solo, perché la Meloni ha sorpassato Salvini nelle preferenze degli elettori. Anche il M5s deve temere FdI, anche se ormai i grillini sono stati a dir poco surclassati. Si ferma sotto il 21 per cento, invece, il Partito democratico, mentre Forza Italia rispetto alle Politiche appare dimezzata in fatto di voti. Tuttavia - scrive Diamanti - "Berlusconi mantiene un ruolo importante, di mediazione". Ruolo che con ogni probabilità si appresta a prendere la leader di FdI.

