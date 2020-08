Luigi Di Maio e Virginia Saba, "foto vietata ai minori": passione in mezzo al mare, paparazzata compromettente

30 agosto 2020 a

Altro guaio social per Luigi Di Maio. Stavolta non c'entra l'abbronzatura eccessiva, ma uno scatto "vietato ai minori" con Virginia Saba in acqua. Beccato dal settimanale Oggi in vacanza con la bella fidanzata, il ministro grillino degli Esteri sembra dimenticarsi completamente delle angustie politiche, perso nella passione per la compagna. In particolare, uno scatto che li vede insieme immersi nel mare in una posa un po' compromettente attira i commenti satireggianti di tanti utenti di Twitter, compreso qualche giornalista.

"In America per cose così ci si dimette o si viene licenziati". Di Maio abbronzato, lo fanno nero: non si ride più

Alessio Viola, per esempio, condivide la foto aggiungendo ironicamente: "Abbiamo abolito la pubertà". Maria Teresa Meli del Corriere della Sera, mai tenera con i 5 Stelle, lo incalza: "Mentre il confronto tra Grecia e Turchia si fa incandescente, Giggi si diverte con la compagna". Ah, l'amore...

