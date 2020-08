Matteo Salvini, la foto con il leghista nero: "Chi rispetta le regole è benvenuto, gli altri a casa col primo barcone"

30 agosto 2020 a

Una lezione alla sinistra, direttamente dalla Puglia, "con amore". Firmato Matteo Salvini, che su Twitter pubblica due foto dalla campagna elettorale a sostegno del candidato governatore Raffaele Fitto per il centrodestra. Nel suo tour d'Italia il leader della Lega abbraccia sorridente e stringe le mani dei suoi sostenitori, dalla Liguria al tacco d'Italia, in manifestazioni di piazza sempre affollate (a differenza delle Feste dell'Unità del Pd spesso sbeffeggiati dai leghisti sui social).

Video su questo argomento "Alle 15 con 40 gradi. Capite perché il Pd è nervoso?". Salvini in Toscana, l'impressionante piazza leghista

Questa volta, Salvini si fa fotografare con un sostenitore di colore. Non è più un caso isolato (la Lega - orrore per la sinistra! - candida anche italiani di origine straniera), ma è sempre buono per ricordare un principio che dovrebbe esser sacro in qualsiasi Stato di diritto: "Chi rispetta le regole è il benvenuto, chi viene a spacciare o a far casino torna a casa col primo barcone. Uniti si vince!"

