Matteo Renzi fa tremare Pd e M5s: "Quale sarà la cartina di tornasole", Conte in pericolo per la vendetta al seggio

“Più i sondaggi ci danno bassi, più sarà un piacere smentirli. E la cartina di tornasole sarà il teatro di battaglia nazionale del seggio senatoriale di Sassari”. Così Matteo Renzi in un’intervista rilasciata a La Stampa ha messo in guardia gli alleati di governo. “Era dei Cinque stelle - ha continuato in riferimento al seggio - che oggi col Pd candidano un ingegnere grillino. Noi invece un ottimo professionista, l’avvocato Marras, che può fare un grande risultato. Italia Viva sarà misurata dal risultato in Toscana e Campania ma anche in Sardegna: la grillinizzazione del Pd è un’occasione per noi che non vogliamo morire leghisti e neanche vivere grillini”.

Quello dell’ex premier sembra una sorta di atto di guerra nei confronti dei dem e dei 5 Stelle, inoltre non è escluso che dopo le regionali e il referendum avvenga un check alla squadra di governo, sulla quale aleggia l’ombra del rimpasto: “Se guardo i dati, Italia Viva è il partito più sottorappresentato, noi abbiamo tre esponenti nel governo e il Pd ventisette, nove volte di più e al Senato hanno solo il doppio dei senatori. Avrei tutto da guadagnare a chiedere il rimpasto, ma non mi interessa. Penso alla politica, non alle poltrone”. È davvero così? Lo scopriremo presto, l’autunno sta arrivando.

