Immigrazione, Giorgia Meloni contro l'ultima "follia" della Lamorgese: "Tutto a spese degli italiani"

La ministra Luciana Lamorgese ha deciso di inviare altre tre navi quarantena ad affiancare le due già presenti per cercare di alleggerire il problema dell’immigrazione clandestina. La prima arriverà a Lampedusa entro stanotte, le altre due mercoledì: inoltre per ridurre il sovraffollamento dell’hotspot, che è costantemente messo a dura prova con oltre mille migranti su una capienza di duecento, sono stati trasferiti altrove circa 300 persone.

Una soluzione che a Giorgia Meloni non sembra abbastanza, anche perché non risolve minimamente il problema generale, che è diventato anche sanitario oltre che sociale: “Anziché bloccare l’immigrazione clandestina il governo continua a varare navi quarantena per migranti a spese degli italiani. Quante altre navi dovranno affittare prima di capire quanto sia folle affrontare così la gestione dei flussi immigratori? Basta sbarchi - ha chiosato la leader di Fdi - basta morti in mare”. Intanto per mercoledì è previsto un vertice tra il premier Giuseppe Conte, il governatore Nello Musumeci e il sindaco di Lampedusa Totò Martello: quest’ultimi due hanno interrotto lo sciopero generale sull’isola in attesa di avere un colloquio che possa sbloccare una situazione pericolosa e ormai insopportabile.

