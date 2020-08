Immigrazione, Matteo Salvini: "L'Europa minaccia la Sicilia e Giuseppe Conte tace"

31 agosto 2020 a

“L’Europa minaccia la Sicilia. E Conte? Tace, mentre veniamo svenduti alla Ue. Non siamo più nemmeno padroni a casa nostra”. Matteo Salvini è molto deluso dalla posizione assunta dalla Commissione europea sull’emergenza dell’immigrazione clandestina che sta colpendo l’Italia. Mercoledì è previsto un vertice tra Giuseppe Conte, il governatore Nello Musumeci e il sindaco di Lampedusa Totò Martello, ma intanto da Bruxelles arriva una forte tirata d’orecchie: “Tutte le iniziative relative ai migranti devono rispettare gli obblighi delle leggi sull’asilo dell’Ue e internazionali. L’esecutivo Ue è al corrente dell’azione del governatore della Sicilia ed è in contatto con il governo italiano, presto sarà organizzato un gruppo per affrontare queste questioni in concreto”. Salvini chiaramente gradirebbe che l’Europa rimanesse fuori dalle vicende che riguardano strettamente il nostro paese: “Bacchettano la Sicilia sugli sbarchi, è incredibile. La linea è sempre la stessa, porti chiusi e prima gli italiani”. Ma adesso che non è più ministro non ha più il potere di dettare la linea sull’immigrazione.

