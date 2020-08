Coronavirus, Pier Ferdinando Casini svela il vero disastro di Conte: "Lo dico io che voto questo governo, ci sono state troppe voci"

31 agosto 2020 a

"Lo dico io che voto questo governo". Pier Ferdinando Casini, ospite a Stasera Italia su Rete Quattro, mette nero su bianco gli errori di Giuseppe Conte e compagnia bella. "L'esecutivo ha parlato con troppe voci durante l'emergenza coronavirus". L'ex presidente della Camera dei deputati, in collegamento con Veronica Gentili, ribadisce che "non possiamo bloccare il paese oltre misura, un secondo lockdown non ci può essere".

Video su questo argomento "Siamo in una dittatura sanitaria". Il meloniano Mollicone fa a pezzi Conte e compagni

Poi Casini vuole fare un appunto al virologo, nonché direttore della Clinica di malattie infettive all'ospedale Sacco di Milano, Massimo Galli: "Lei prima ha giustamente detto che se una persona fa il tampone oggi e risulta negativo, non è detto che domani non sia positivo. Ma - e qui Casini non ci sta - noi non possiamo fare un tampone al giorno". Insomma, il governo prenda misure adeguate per fermare la pandemia.

