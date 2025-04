Casini spiana Schlein: "Su Meloni finge di non capire"

Parlando con Il Foglio, Casini va dritto al punto. E promuove Meloni a pieni voti: "Ha tenuto il punto sull’Ucraina, ha salvato il decoro, dimostrato di avere un rapporto con Trump. Sulle spese militari ha fatto il minimo ma in quello studio era il massimo”. E ancora: "Ha dimostrato che vuole il dialogo tra America ed Europa, non ha cercato via di fughe nazionali. Chi lo pensava possibile era un ingenuo. Il suo scopo lo ha raggiunto e considerato che l’incontro è andato bene per lei, è andato bene anche per noi”.

Dunque si entra nel merito. Nel merito del Pd: il fatto che critichi Meloni per l'incontro con Trump, chiede Il Foglio, non rischia di far passare i dem per un partito tonto? "Dopo una vita faccio fatica a capire me stesso, figuriamoci il Pd", replica Casini. Vuole evitare la domanda? "Non la evito. La politica è ormai prevedibile e noiosa. Si critica a prescindere. Criticare il premier è un gioco come è un gioco caricaturizzare la segretaria del Pd, Elly Schlein, come se non capisse cose che capisce benissimo e fa finta di non capire. Le caricature contro di lei sono profondamente ingiuste", conclude Casini. E conclude picchiando durissimo: Schlein "fa finta di non capire".