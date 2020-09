Giorgia Meloni denuncia il "metodo Conte e Guatieri": "Ricattano le regioni, chiederò l'intervento di Mattarella"

01 settembre 2020 a

a

a

Giorgia Meloni più agguerrita che mai in vista delle Regionali. I sondaggi danno il centrodestra in netto vantaggio e la leader di Fratelli d'Italia lo sa bene. Lega, FdI e Forza Italia "sono uniti in tutte le Regioni in cui si vota, i partiti della maggioranza non sono riusciti a mettersi d’accordo da nessuna parte, tranne in Liguria". Per la Meloni, interpellata da La Stampa, questa è la riprova che "la loro è un’alleanza di potere: stanno abbarbicati alle poltrone solo per evitare che noi possiamo vincere alle elezioni politiche. Nei territori Pd e M5S si schifano reciprocamente, questo dovrebbe essere valutato dagli elettori".

"Ma su quale pianeta vivi?". Meloni contro Lamorgese: "Prima spalancano i porti, poi...". Vergogna di governo

Non solo, perché a far rabbrividire la leader è il "metodo Conte e Gualtieri". Di cosa si tratta? Semplice: "I due fanno capire che per fare arrivare i soldi del Recovery Fund alle regioni dove si vota è bene che vinca la sinistra, ma i soldi europei non sono di Giuseppe Conte e di Roberto Gualtieri. Se continuano con questo metodo ricattatorio chiederò l’intervento del capo dello Stato". E chissà se una volta per tutte Sergio Mattarella metterà becco nelle faccende che da mesi annientano l'Italia.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.