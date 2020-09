Lamorgese bocciata dal sondaggio: immigrazione, il 57,1% contro la sua linea. Per il 65,1% "Italia più sicura con Salvini"

01 settembre 2020 a

a

a

La maggioranza assoluta degli italiani vuole le dimissioni di Luciana Lamorgese. È quanto emerge dal sondaggio realizzato per affaritaliani.it da Roberto Baldassarri, direttore generale di Lab2101. Una rilevazione che fa godere soltanto Matteo Salvini, il cui lavoro per fronteggiare il fenomeno dell’immigrazione clandestina viene rimpianto da gran parte degli italiani. Il 57,1 per cento degli intervistati ha infatti dichiarato di non condividere l’attuale politica sui migranti del governo presieduto da Giuseppe Conte, che addirittura da alcuni viene indicato come “complice” degli scafisti e degli sbarchi incontrollati.

Ovviamente a finire nel mirino degli italiani è soprattutto la ministra dell’Interno: il 54,7 per cento considera molto grave la situazione in Sicilia, al punto da chiedere alla Lamorgese di rassegnare le dimissioni e lasciare il posto a chi è realmente in grado di fronteggiare questa emergenza, anziché negarla. Tra l’altro il dato più importante è proprio quello legato a Salvini: il 65,1 per cento degli intervistati pensa che l’Italia fosse più sicura quando c’era il segretario della Lega alla guida del ministero dell’Interno. Una percentuale davvero alta, che non lascia spazio a dubbi o interpretazioni: la gestione dell’immigrazione clandestina del governo Conte bis è bocciata su tutta la linea.

"Il vero volto della capitana Klemp": immigrazione, Giorgia Meloni distrugge l'ultima paladina delle Ong

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.