Augusto Minzolini, il sondaggio sulla Toscana: "Solo mezzo punto di svantaggio per la Ceccardi"

01 settembre 2020 a

“Si vocifera di un sondaggio che vede solo un vantaggio di mezzo punto tra il candidato del centrosinistra e quello del centrodestra in Toscana”. Augusto Minzolini dà conto delle indiscrezioni che sono giunte alle sue orecchie sulle elezioni regionali. Si profila almeno un 4 a 2 a favore del centrodestra, che è già sicuro delle larghe vittorie in Veneto e in Liguria, rispettivamente con Luca Zaia e Giovanni Toti. Inoltre i sondaggi ufficiali danno in vantaggio Raffaele Fitto in Puglia e Francesco Acquaroli nelle Marche: l’unica regione dove la sinistra è sicura di vincere è la Campania, dove Vincenzo De Luca può contare su un elevato consenso personale e che esula dall’appartenenza al Pd, con il quale in realtà è in polemica da tempo.

Lo scontro più equilibrato e affascinante andrà in scena nella rossa Toscana, dove si profila un testa a testa tra Eugenio Giani e Susanna Ceccardi. Nel caso in cui la candidata leghista dovesse spuntarla, allora l’esito delle regionali assumerebbe ancora di più i contorni di una possente spallata al governo presieduto da Giuseppe Conte. I sondaggi lasciano ben sperare il centrodestra, anche se Minzolini si tiene sulla linea della prudenza: “Magari è solo una boutade del sondaggista, il terrore di qualcuno o la speranza di qualcun altro. Staremo a vedere”.

