Genova, Giovanni Toti e Matteo Salvini insultati in piazza: "Fate schifo, morite". Ecco il video

Sono le 20.30 di martedì primo settembre quando Giovanni Toti pubblica su Twitter il video che potete vedere qui sotto. Il governatore della Liguria mostra "l'accoglienza" riservata dai soliti facinorosi a lui, Matteo Salvini e al sindaco Marco Bucci, il tutto nel corso di un appuntamento elettorale in piazza a Genova, in vista delle regionali del 20 e 21 settembre. "Fate schifo, morite", urlano i contestatori. Più che contestatori, dei violenti. Lo stesso tipo di violenti che ha insultato il leader della Lega nel corso di un suo comizio proprio nel pomeriggio di oggi. "Io, il sindaco Bucci e l'amico Matteo Salvini siamo stati accolti così in piazza a Genova dai soliti 'democratici' - scrive Toti rilanciando il video -. I vostri fischi, la vostra doppia morale, la vostra finta idea di democrazia non ci fermeranno!", conclude il governatore.

