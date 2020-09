Guido Crosetto, terrore nel Pd: "È l'avversario peggiore possibile nel centrodestra". Indiscreto: una clamorosa poltrona?

02 settembre 2020 a

a

a

Il candidato di centrodestra che spaventa il Pd? "È Guido Crosetto". Parola di Monica Cirinnà, che intervistata dal Tempo come possibile candidata alle primarie per dem per indicare la candidata sindaca a Roma riconosce molte qualità al fondatore di Fratelli d'Italia.

"Mai visto nulla del genere". Guido Crosetto tutto da godere: demolisce Parenzo e Telese, definitivo

La senatrice dem, storica esponente delle battaglie per i diritti LGBT, applaude al centrodestra "non oscurantista": quell o liberale "di Carfagna, di Prestigiacomo, di colleghe con cui lavoro oggi per trovare un'intesa sulla legge contro l'omofobia. Una destra liberale, legata anche al mondo cattolico democratico". Via poi all'identikit dell'avversario "peggiore", cioè più insidioso: "Potremmo essere insidiati da persone moderate, non legate alla ritualità del 'camerata nero', o avere una forte competizione con chi, anche a destra, si occupa di povertà ed emarginazione". È il Tempo stesso a buttare lì un nome: "Sembra l'identikit di Crosetto". Risposta della Cirinnà: "Non è romano anche se vive a Roma, persona perbene che stimo. È un identikit che potrebbe corrispondere ad altri profili nel centrodestra". Vuoi vedere che proprio il piemontese possa finire in lizza per un posto da sindaco della Capitale. Per il centrodestra, ovviamente.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.