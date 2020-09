Supermedia sondaggi, Giorgia Meloni verso la doppietta alle regionali: FdI, cifre senza precedenti

03 settembre 2020 a

a

a

Torna la Supermedia Agi/YouTrend per analizzare le intenzioni di voto in vista delle elezioni regionali del 20 e 21 settembre. Anche questa settimana si conferma la previsione del 4 a 2 a favore del centrodestra, anche se non si escludono sorprese nella rossa Toscana, dove Susanna Ceccardi sta riducendo sempre più le distanze da Eugenio Giani: è in ritardo di circa due punti, che rappresentano una distanza tutt’altro che incolmabile. Dai sondaggi emergono buone notizie per Giorgia Meloni, che però saggiamente aspetta di vedere i consensi tramutarsi in voti reali prima di esultare. Di certo c’è che il suo candidato nelle Marche, Francesco Acquaroli, sta facendo letteralmente il vuoto: è dato al 48,7%, mentre Mangialarsi del centrosinistra è staccato di ben 12 punti. La leader di Fdi sogna la clamorosa doppietta con la vittoria di Raffaele Fitto, che è rilevato avanti in Puglia: nelle intenzioni di voto è dato al 41,2%, mentre il governatore uscente Michele Emiliano è al 38,4%, seguito da Laricchia del M5s (14,8%) e Scalfarotto di Iv (3,3%).

Mai così vicina. Ceccardi, il sondaggio di Pagnoncelli sulla Toscana è un testa a testa: la cifra che spaventa la sinistra

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.