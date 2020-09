Luigi Di Maio e l'italiano, l'ultima frase agghiacciante: "Fatemi prima di tutto presentarvi"

05 settembre 2020 a

"Fatemi prima di tutto presentarvi". Il tutto con quel volto un po' così, un po' languido, l'occhio che tradisce uno sforzo mostruoso. Si tratta di Luigi Di Maio e del suo ultimo disastro con l'italiano: "Fatemi presentarvi". Così l'ex capo politico M5s nel corso di una diretta Facebook, presentando due ospiti. Uno scivolone che fa ridere. E che fa anche riflettere: non si deve mai dimenticare che questo signore è anche il ministro degli Esteri. Ma non è tutto. Nel video che potete vedere qui sotto, rilanciato dall'account RadioSavana con un commento tutt'altro che benevolo nei confronti dell'ex vicepremier, infatti si può sentire come Di Maio continui a combattere con l'italiano. Perdendo, irrimediabilmente, sempre e comunque.

