Sergio Mattarella, indiscrezioni dal Quirinale: infastidito dalle parole di Conte sul suo "bis" e su Mario Draghi

Prima, al mattino, le chiarissime parole di Sergio Mattarella: chiede al governo di agire, di fare qualcosa, di dare risposte concrete sull'emergenza coronavirus ("Bisogna accedere al Fondo Europeo con massima rapidità", "i nostri cittadini guardano con incertezza al futuro"). Un chiaro attacco a Giuseppe Conte. E il premier, nel pomeriggio di sabato 5 settembre, ha (non) risposto direttamente dalla festa del Fatto Quotidiano. Come? Dribblando le critiche arrivate dal Quirinale e proponendo un bis al Colle per Mattarella. Insomma, per la prima volta un investitura pubblica. Che il presidente della Repubblica non avrebbe gradito, affatto.

La reazione ufficiale di Mattarella? Un "no comment" fatto trapelare dal Quirinale. Da cui però filtrano altre indiscrezioni ufficiose. In primis: mancano ancora 18 mesi al termine del suo mandato e Mattarella gradirebbe che non si parlasse ora della sua successione. E ancora, al Quirinale non sarebbero piaciute le considerazioni di Conte su Mario Draghi, papabile prossimo premier, che l'avvocato del popolo ha detto di vedere stanco, oltre a rivelare che lo avrebbe voluto alla Commissione europea. Argomenti, secondo Mattarella, che il presidente del Consiglio non dovrebbe trattare.

Insomma, nessuna replica ufficiale ma dal Quirinale la reazione trapela: il premier pensi alla crisi e faccia in fretta. Che poi è quanto Mattarella aveva detto proprio al mattino, da Cernobbio: "Viene offerta una possibilità unica, irripetibile, di disporre di risorse consistenti per compiere riforme strutturali in grado di assicurare il benessere per un lungo periodo. Non dobbiamo compromettere la speranza con scelte errate, le nuove generazioni ci criticheranno, chiederanno come sono stati spesi i fondi". Parole pesantissime contro Conte, che ovviamente non era stato mai esplicitamente citato.

