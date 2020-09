Matteo Salvini e l'abbraccio son Sanse: "Dalla Sierra Leone, anche lui stanco dei clandestini che danneggiano i regolari"

07 settembre 2020 a

Un video rilanciato sui social da Matteo Salvini. Una risposta a tutti quelli che bollano come "razzista" il leader della Lega per la sua battaglia contro l'immigrazione irregolare. Nel video, eccolo mentre si abbraccia in modo sentito con Sanse. Come spiegano le scritte in sovrimpressione, si tratta di un ragazzo arrivato dalla Sierra Leone che ora lavora come cameriere in Puglia. "Anche lui è stanco degli sbarchi dei clandestini, danneggiano tutti i regolari che lavorano in Italia. Questa è integrazione", si legge nel video. Dunque, le parole di Salvini a corredo delle immagini: "Un abbraccio che oggi mi ha scaldato il cuore, ecco che cosa mi ha detto sull'immigrazione clandestina questo ragazzo della Sierra Leone, regolare e integrato, che lavora come cameriere in Puglia. Fatelo vedere in giro, il nostro prima gli italiani vale anche per lui!", conclude Matteo Salvini.

