Silvio Berlusconi, l'abbraccio di Matteo Renzi a Quarta Repubblica: "Una delle personalità più importanti del Paese. De Benedetti? Da lui parole meschine"

Matteo Renzi da tempo strizza l'occhio a Silvio Berlusconi. I rumors arrivano addirittura a pensare che il leader di Italia Viva stia corteggiando l'ex premier per dar vita a un partito unico. Una cosa - al di là dei pettegolezzi politici - è certa: anche al fu rottamatore le parole di Carlo De Benedetti non sono andate giù. "Berlusconi - ha detto Renzi a Quarta Repubblica, il programma di Rete Quattro condotto da Nicola Porro - è un leader politico e come tale ne riconosciamo la caratteristica di combattente, gli voglio mandare un grande abbraccio affettuoso e dirgli che tutti noi, alleati e avversari politici, facciamo il tifo per lui perché possa sconfiggere il coronavirus, siamo sicuri che lo farà. Lo aspettiamo presto in campo, è una delle personalità più importanti del Paese, ha guidato il governo più a lungo, io non l’ho mai votato ma questo non mi impedisce di riconoscerlo come personalità politica". E infine: "Le parole di De Benedetti sono meschine e spero presto di confrontarmi con Berlusconi". Una vicinanza, quella espressa dal numero uno di Iv, che ai più maliziosi pare un chiaro messaggio al futuro politico.

