Matteo Renzi, la gufata a L'aria che tira: "In Toscana vinciamo noi". Giuseppe Conte faccia gli scongiuri

"Mi sono stufato di fare la Cassandra. In Toscana non si perde, ma i drammi sono altri". Matteo Renzi , ospite a l'Aria che Tira condotto da Myrta Merlino, fa un pronostico sulle elezioni regionali in Toscana, nella sfida che vede il centrosinistra con Giani sfidare la leghista Susanna Ceccardi. Per l'ex premier vincerà il centrosinistra e rispondendo alla Merlino che aveva detto che in caso di sconfitta sarebbe un dramma per il centrosinistra, Renzi risponde: "I drammi sono altri". Resta la previsione di Renzi: in Toscana "vinciamo", una discreta gufata.

Renzi poi ha anche spiegato qual è la vera sfida in Toscana: "Si sfidano due coalizioni di cui una chiede più Europa, ora che la stessa Europa ha approvato il Recovery Fund ed è pronta a darci dei soldi e chi, invece, è sovranista e ne vuole meno", conclude il leader di Italia Viva.

