Giuseppe Conte, sospetti sul sondaggio di Ipsos uscito "per errore" durante il silenzio pre-elettorale:

Capita anche ai migliori, in questo caso all'agenzia di stampa Ansa che ieri sera, una settimana prima del voto per il Referendum sul taglio dei parlamentari, ha pubblicato erroneamente un sondaggio Ipsos, commissionato dalla presidenza del Consiglio. Due ore dopo dalla pubblicazione l'Ansa ha fatto un altro lancio per chiedere "di annullare la notizia perché trasmessa per errore". L'Ansa dunque si scusa ma c'è chi legge dietro la pubblicazione c'è chi legge come Guido Crosetto (Fdi) una manovra di Palazzo anzi una "manina" o: "Mah..." mentre numerosi utenti non si accontentano delle scuse e qualcuno ipotizza una manina dietro all'errore, scrive Crosetto.

Dell'errore si è accorto per primo Lorenzo Pregliasco sondaggista e fondatore di YouTrend. "L'Ansa ha diffuso i dati di un sondaggio commissionato dalla presidenza del Consiglio, poi poco fa, dopo circa 2 ore, ha inviato una nota di annullamento. Non ricordo fosse mai accaduta una cosa simile in pieno blackout pre-elettorale", ha scritto su Twitter Pregliasco.



Nella serata di ieri proprio Pregliasco si era accorto del lancio di agenzia "proibito" e al suo tweet aveva risposto il direttore dell'Ansa Luigi Contu: "E' stato un errore e ce ne scusiamo. Appena ce ne siamo resi conto abbiamo annullato e cancellato la notizia. Come si deve fare un quando purtroppo si sbaglia", ha scritto Contu.

