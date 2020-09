Sergio Mattarella, il Quirinale irritato per il bis proposto da Giuseppe Conte: l'irrituale lettera di rimprovero

14 settembre 2020 a

La battuta del premier Conte che vedrebbe di buon occhio la conferma di Sergio Mattarella per un secondo mandato non è piaciuta al Presidente della Repubblica. Nessun commento ufficiale, ma Dagospia conferma che Mattarella è su tutte le furie per le parole di Conte. Prova ne è il rimprovero pesantissimo (e irrituale) contenuto nella lettera allegata al decreto semplificazioni.

"Ho firmato solo per un motivo". Finita? Mattarella brutale: "commissaria" Conte. Voci: "Il presidente ha preso le redini"

Inoltre sempre secondo Dagospia ci sarebbe un altro retroscena clamoroso che riguarda il mondo dell'informazione e la politica. Marzio Breda, il quirinalista del Corriere della sera, pare che non abbia potuto raccontare i rapporti tesi con Palazzo Chigi da parte di Mattarella. perché Urbano Cairo, editore del Corriere, avrebbe chiesto al direttore Luciano Fontana di non indebolire il governo Conte.

