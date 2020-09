Barbara Palombelli a Stasera Italia: "Magari Renzi vuole tornare nel Pd, sarebbe contento?". Il gelo di Orlando

16 settembre 2020 a

"Magari Matteo Renzi vuole tornare nel Partito democratico...". Barbara Palombelli la butta lì ad Andrea Orlando, big democratico. "Ma lei sarebbe contento?", lo incalza la conduttrice di Stasera Italia mettendo in difficoltà l'ex ministro della Giustizia: "Mi sembra un po' il vaudeville, vado, esco. Chi vuol tornare torna, ma la discussione da fare è un'altra - cambia discorso Orlando -. La cosa più importante penso sia ricreare il rapporto tra noi e i settori popolari della società italiana".

Un bel modo per tenere lo scomodo Matteo sull'usco del Nazareno. Per la cronaca, dopo pochi minuti in studio è arrivato proprio Renzi, e Cesara Buonamici l'ha messo spalle al muro: "Ma chi glielo fa fare con il suo partitino Italia Viva a stare fuori dalla grande nave?".

