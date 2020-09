Carlo De Benedetti a Otto e mezzo: "Se il Pd perde Toscana e Puglia è colpa di Renzi. Zingaretti e Conte a casa"

15 settembre 2020 a

"Se il Pd perde la Toscana, Zingaretti va a casa. Assolutamente". Carlo De Benedetti, a Otto e mezzo, delinea uno scenario devastante per il centrosinistra e per il governo. E la colpa è di Matteo Renzi. "La Toscana è governata dalla sinistra dal 1948, sarebbe una sconfitta clamorosa".



"Il candidato Giani - puntualizza l'Ingegnere - è un renziano che ha un modesto appeal a Firenze, ma fuori da Firenze zero. L'ha voluto Renzi, così come Scalfarotto in Puglia, per togliere qualche voto a Michele Emiliano. Io non faccio una previsione, il mio è uno scenario: se perdono in Toscana e in Puglia - chiede a Lilli Gruber -, lei pensa che il governo stia su? Ma neanche un attimo...".

