Marcello Sorgi a Stasera Italia: "Se vince il Sì al referendum, i parlamentari diventeranno più disciplinati"

Il primo e più sicuro effetto di una vittoria del sì al referendum? Trasformare il Parlamento in una caserma. Marcello Sorgi, editorialista de La Stampa, interviene a Stasera Italia in collegamento con Barbara Palombelli e delinea uno scenario inquietante. "La probabile vittoria del Sì e il taglio di un terzo dei parlamentari farà sì che che i parlamentari diventeranno più disciplinati, perché per molti di loro questo sarà l'ultimo giro".

Insomma, alla Camera e al Senato dominerà la paura e per garantirsi la ricandidatura molti onorevoli si trasformeranno in "yesman", signorsì pronti ad eseguire qualsiasi ordine calato dall'alto. Esattamente l'opposto della democrazia parlamentare, insomma. "Chiunque di loro - ironizza Sorgi - quando si siederà sullo scranno si guarderà a sinistra e si guarderà a destra e penserà: speriamo che tocchi a loro".

