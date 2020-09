Walter Veltroni a Otto e mezzo, Lilli Gruber sconcertata: "Toscana regione più bella del mondo", perché non può vincere la Ceccardi

16 settembre 2020 a

Anche Lilli Gruber resta senza parole quando Walter Veltroni in studio a Otto e mezzo spiega perché non è pessimista per il risultato delle regionali di domenica in Toscana. "Non sono pessimista perché ho la consapevolezza che la Toscana è la più bella regione del mondo. Non c'è una regione nel corso del tempo che sia stata governata con tanto equilibrio sociale e ambientale come la Toscana".

Impossibile non intervenire. "Però la candidata governatrice del centrodestra Susanna Ceccardi è forte", ribatte la Gruber. "Molte città storiche della sinistra sono ora governate dalla destra", aggiunge Andrea Scanzi, penna del Fatto quotidiano (toscano di nascita) non certo favorevole alla Lega. Come la mettiamo?

