Giorgia Meloni sfida Zingaretti, Crosetto: "Ti piace vincere facile", un massacro in pubblico

19 settembre 2020 a

a

a

Giorgia Meloni ha sfidato pubblicamente Nicola Zingaretti per porre fine una volta per tutte a chi gioca sporco e accusa il centrodestra in generale di fare opposizione senza però apportare alcuna proposta. Per la leader di Fratelli d’Italia questa non è altro che l’ennesima manovra di una “sinistra bugiarda e spaventata dal risultato di lunedì”: ecco perché la Meloni ha deciso di lanciare il guanto di sfida al segretario del Pd, che però sicuramente declinerà. D’altronde parliamo di un politico che è in fuga anche dal confronto con i suoi stessi elettori: basti pensare che era assente al comizio conclusivo in favore di Eugenio Giani, segno che la rossa Toscana può davvero crollare. “Lo sfido a parlare insieme delle duemila proposte fatte da Fdi contro la crisi dovuta all’emergenza Covid e cestinate senza essere neanche lette”, ha aggiunto la Meloni, che saprebbe sicuramente sfruttare al meglio l’occasione di un eventuale faccia a faccia con Zingaretti. Infatti Guido Crosetto ha commentato così: “Vabbè, ti piace vincere facile”. Di certo non può essere il segretario del Pd ad arrestare l’ascesa implacabile della Meloni, sempre più mentalizzata nel voler governare il paese.

“Sono dei bruti”. Salvini, Meloni e Ceccardi? Il commento da brividi del giornale di Travaglio: oltre la paura per la Toscana rossa (ancora per poco)

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.