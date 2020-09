Immigrazione, Matteo Salvini verso il processo: "In tribunale mi dichiarerò colpevole, una questione d'onore"

20 settembre 2020 a

Mancano ormai pochi giorni al processo per Matteo Salvini. La vicenda è nota: alla sbarra per aver bloccato il traffico di immigrati irregolari. Un processo che il leader della Lega affronta con orgoglio, a testa alta. Anzi, altissima. E del processo ne parla in un video pubblicato sui social, in cui l'ex ministro dell'Interno spiega: "Tra 14 giorni andrò a processo perché ho bloccato lo sbarco di 131 immigrati clandestini, rischio fino a 15 anni di carcere - premette -. In tribunale mi dichiarerò orgogliosamente colpevole di aver difeso l'Italia e gli italiani, le nostre leggi, i nostri confini, il nostro onore", conclude Matteo Salvini. Appuntamento, insomma, in aula. Tra pochi giorni.

