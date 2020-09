Regionali, Michele Emiliano e le pesanti accuse di Raffale Fitto: "Campagna elettorale farsa e falsa, cosa spunta sul governatore"

21 settembre 2020 a

Michele Emiliano nel mirino per aver presumibilmente violato il silenzio elettorale. Dopo la denuncia di Marco Bentivogli, attivista di Azione, arriva quella dell'avversario, Raffaele Fitto. "Ci consola - scrive il candidato del centrodestra per la presidenza della Regione Puglia su Facebook - solo la consapevolezza di essere alle battute finali di una campagna elettorale farsa e falsa". E ancora: "Emiliano, unico candidato presidente ad aver rotto il silenzio elettorale inviando ai giornalisti dichiarazioni propagandistiche con tanto di video allegato, si difende accusandomi ma dicendo il falso. E siccome a ogni nostra dichiarazione, al contrario delle sue, noi parliamo con fatti alleghiamo le inserzioni a pagamento di cui allegano screenshot della Ad Library di Facebook che dimostrano che sono state interrotte manualmente entro la mezzanotte di venerdì 18 settembre scorso, come dimostrato dagli screenshot allegati del nostro Business Manager interno che rappresenta il pannello di controllo ufficiale dell’attività pubblicitaria digitale su Facebook di Raffaele Fitto".

Non solo, perché Fitto mostra anche gli screenshot inviati dalla segreteria del governatore dem. Qui - è questa l'accusa - "appare evidente come le inserzioni siano tutte in stato 'inattivo' e come invece quelle di Emiliano siano tutte in stato attivo. Non solo, a conferma della nostra correttezza c’è che non abbiamo, pur potendo, utilizzato i social, al contrario suo, per continuare a fare propaganda".

