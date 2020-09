M5s, l'ordine ai parlamentari: "Vietato commentare gli exit-poll, prima la linea". Timori ai vertici pentastellati?

21 settembre 2020 a

Il M5s tappa la bocca ai propri parlamentari e li blinda dentro i Palazzi. "Vi invitiamo a non commentare i risultati elettorali parziali (exit poll) e ad attendere che venga indicata la linea del M5S prima di eventuali partecipazioni a trasmissioni televisive o radiofoniche". Queste le indicazioni arrivate dalla comunicazione M5S ai parlamentari pentastellati, invitati nella nota di comunicazione "chi volesse e non fosse rimasto sul territorio" a seguire lo spoglio insieme in Parlamento. Intanto a quanto si apprende dal fronte grillino il ministro degli Esteri Luigi Di Maio sta seguendo alla Farnesina con il suo staff lo spoglio. Di Maio è rientrato da poche ore da Bruxelles, dove ha partecipato al CAE.

