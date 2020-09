Regionali Marche, exit poll: Acquaroli in netto vantaggio su Mangialardi, il crollo della roccaforte rossa

21 settembre 2020 a

Secondo il primo exit-poll del Consorzio Opinio Italia per Rai alle elezioni regionali nelle Marche il candidato del centrodestra Francesco Acquaroli è al 47-51% mentre il candidato del centrosinistra Maurizio Mangialardi è al 34-38%, con un copertura del campione dell’80%. Gian Mario Mercorelli è al 7,0 - 9,0% e Roberto Mancini all’1,5-3,5 %. Se i numeri fossero confermati sarebbe una vittoria importante per il centrodestra, soprattutto per la Meloni visto che il candidato governatore è di Fratelli d'Italia anche in ottica di sfida in casa del centrodestra nei confronti di Salvini. Un successo reso ancora più prezioso dal fatto che le Marche sono storicamente una roccaforte rossa.

Secondo le prime proiezioni realizzate da Swg per il Tg La7, Acquaroli è in testa con il 43,8 per cento dei voti, contro il 38,7 di Mangialardi e l'11 del grillino Mercorelli. Queste le cifre sulla base di una copertura del campione del 3 per cento.

