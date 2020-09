Regionali Liguria, le proiezioni non lasciano scampo a Pd-M5s: Giovanni Toti travolge Ferruccio Sansa

21 settembre 2020 a

Secondo il primo exit-poll del Consorzio Opinio Italia per Rai, alle elezioni regionali in Liguria il presidente uscente e candidato del centrodestra Giovanni Toti è al 51-55% mentre il candidato del Pd-M5S Ferruccio Sansa è al 38-42%, con una copertura del campione dell'80%. Tra i due principali candidati ci sarebbe quindi una forbice di circa 20 punti percentuali che vede il centrodestra in netto vantaggio. Se i dati fossero confermati sarebbe una brutta sconfitta sia per il pd che per i cinquestelle. la Liguria infatti è anche l’unica Regione dove il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle sono riusciti a trovare un accordo per il candidato, Ferruccio Sansa, giornalista de Il Fatto Quotidiano.

Secondo la prima proiezione di Swg, realizzata per il Tg La7 di Enrico Mentana, Toti è quotato al 53,5 per cento, Sansa al 39,5 mentre Aristide Massardo, sostenuto da Italia Viva e +Europa, è fermo al 3,6.

