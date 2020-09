Myrta Merlino, l'analisi del voto: "Regionali, ecco chi ha salvato Giuseppe Conte e il Pd"

21 settembre 2020 a

Eugenio Giani batte Susanna Ceccardi in Toscana.. “Il voto disgiunto sta salvando il Pd e il governo Conte?”, è l’interrogativo che si pone Myrta Merlino dopo aver letto le prime proiezioni sulla Toscana. Interrogativo che trova poi conferme con il procedere dello spoglio. Già, proprio il voto disgiunto grillino ha permesso a Giani di strappare la vittoria, così come ha dato una spinta decisiva a Michele Emiliano nel testa a testa con Raffaele Fitto in Puglia (testa a testa iniziale, poi la forbice si è allargata). Ricordiamo infatti gli appelli più o meno pubblici che il governatore uscente del Pd ha fatto negli ultimi giorni: addirittura ieri, domenica 20 settembre, è circolato un messaggio Whatsapp in cui i sostenitori di Emiliani invitano tutti i pugliesi a votare chi vogliono, a patto di indicare il candidato del Pd in qualità di presidente di regione. Insomma, anche Myrta Merlino conferma: Pd e Conte salvati dal voto disgiunto grillino.

