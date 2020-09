Matteo Salvini a Quarta Repubblica: "Trionfo del Pd? Se questa è una vittoria..."

21 settembre 2020 a

“Fallita la spallata a Giuseppe Conte”, è il titolo scelto da Nicola Porro per presentare l’intervento di Matteo Salvini a Quarta Repubblica. Quella del segretario leghista è un’analisi lucida e sincera: “I cittadini hanno sempre ragione, a differenza degli altri non trovo scuse. Se perdi, perdi. Fatemi però dire abbiamo rivinto il Veneto con il 70%, abbiamo rivinto la Liguria e per la prima volta abbiamo conquistato le Marche dopo 50 anni. Non dimentichiamoci che siamo avanti anche in Valle d’Aosta, anche se per qualcuno non esiste. Ovviamente abbiamo perso in Toscana, ma abbiamo preso il 40% e già da domani saremo in ufficio a lavorare. E non dimentichiamo che la Lega non si era mai presentata nella storia ai cittadini campani e non aveva mai eletto un consigliere regionale in Puglia, da domani ci sarà in entrambe le regioni”. Gli esiti di referendum ed elezioni rafforzano però il governo e il Pd sembra rinvigorito, ma non secondo Salvini: “I dem hanno perso una regione. Per vittoria intendono che hanno riconfermato i due governatori uscenti e ne hanno perso uno dopo 50 anni. In più devono fare i conti con il M5s, socio di maggioranza, che è scomparso. Poi è chiaro ed evidente che se il governo continua a campare, non è un problema mio”.

